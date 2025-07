Hanno preso il via i collaudi sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara, ora completamente elettrificata, che entrerĂ in servizio entro il gennaio prossimo. L’intervento partito nel marzo del 2022 e costato 58 milioni di euro è stato finanziato grazie al Piano nazionale complementare al Pnrr. Terminata la parte infrastrutturale, lunga circa 39 chilometri (88 km includendo l’intero corridoio fino a Poggio Rusco), sono ora in corso i collaudi e la certificazione propedeutica all’autorizzazione di Ansfisa, che consentirĂ l’avvio del servizio commerciale totalmente elettrico entro gennaio 2026. L’intervento rappresenta un tassello centrale del progetto di transizione ecologica che interesserĂ tutta la tratta Parma-Codigoro (Fe), portando entro il 2026 a una rete regionale FER (Ferrovie Emilia-Romagna) completamente elettrificata, con oltre 300 chilometri di binari green. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si accende la luce sulla Parma-Suzzara Elettrificata con il Pnrr