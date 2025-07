Sfiorata collisione negli Usa tra aereo linea e caccia 2 feriti

Due assistenti di volo di un aereo passeggeri della compagnia statunitense Southwest Airlines sono rimasti feriti ieri in seguito ad una brusca manovra effettuata dal pilota per evitare una collisione con una aereo da caccia, riporta ABC News. Il volo 1496 della Southwest era partito da Burbank, nel sud della California, ed era diretto a Las Vegas quando - poco dopo il decollo - il pilota è stato costretto a effettuare una rapida e improvvisa discesa di circa 145 metri per evitare una collisione con un caccia Hawker Hunter intestato ad un appaltatore della difesa. Una fonte ha riferito a ABC News che in quel momento c'erano diversi aerei Hawker Hunter nella zona, ma non è chiaro perché i due velivoli si trovassero alla stessa altitudine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sfiorata collisione negli Usa tra aereo linea e caccia, 2 feriti

