Macerata, 26 luglio 2025 – Stasera con Macbeth (repliche 1, 7 e 10 agosto) gli spettatori, venduti fino a ieri circa 1.800 biglietti, della 61ª la sessantunesima stagione del Macerata Opera Festival potranno assistere al premiato lavoro di Emma Dante del 2019 che ha ricevuto molti consensi. Oggi rinasce con la direzione musicale dell’esperto Fabrizio Maria Carminati e con un eccellente cast impreziosito da voci del calibro di Marta Torbidoni, soprano marchigiano in grande ascesa che debutterà nel ruolo di Lady Macbeth a pochi giorni dal successo nella Norma scaligera; per il protagonista il solido baritono Franco Vassallo in alternanza al giovane coreano in rapida carriera Leon Kim, quindi l’ottimo giovane tenore Antonio Poli, anch’egli in Sferisterio direttamente dalla Scala e il Banco dello spagnolo Simón Orfila, voce assai stimata nei migliori teatri internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sferisterio, l’ultima prima. È la serata di Macbeth