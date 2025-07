Sesso dei figli | non solo questione di fortuna Nuove ricerche svelano il ruolo dell’età materna e delle scelte familiari

L'idea che il sesso dei figli sia affidato esclusivamente al caso, con una probabilità del 50% tra maschio e femmina, viene messa in discussione da una recente ricerca pubblicata su Science Advances.

Figli tutti dello stesso sesso? La probabilità non è del 50% come in un lancio di moneta: lo dice la scienza - Una nuova ricerca di Harvard ha svelato che il sesso dei figli in famiglie numerose potrebbe non essere solo frutto del caso.

