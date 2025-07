Il momento del primo test precampionato sta per arrivare. Domattina, a partire dalle 10, la Pistoiese scenderĂ in campo al Turchi per una sgambata in famiglia che sancirĂ anche la fine del raduno cominciato lo scorso lunedì. Un allenamento congiunto che non avrĂ i crismi di un’amichevole vera e propria, ma che sarĂ comunque utile per tracciare una linea dopo la prima settimana di lavoro e per capire condizione e stato di forma dei ventotto giocatori attualmente presenti in rosa - trenta se si considerano anche i due aggregati Spinicci e Pezzotta. A tal proposito, del gruppo squadra, e quindi dell’allenamento in famiglia, non farĂ parte Alberto Boschetti, ancora ai box per un problema fisico accusato prima del raduno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Pistoiese, odore di ’A’. Ecco il test con il Pisa