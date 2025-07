Serie D | I due attaccanti arrivano dal Poggibonsi Coppia Vitiello e Belli | Pronti per il Sansepolcro

SANSEPOLCRO Quando l’organico di una squadra di calcio è largamente rinnovato, come nel caso del Sansepolcro neopromosso in Serie D, la curiositĂ generale è quella di fare conoscenza con gli ultimi arrivati. NĂ© è un mistero il fatto che gli attaccanti siano i primi a entrare nel mirino dei tifosi. E allora, precedenza alle due pedine del reparto avanzato dotate di maggior esperienza: Domenico Vitiello e Lorenzo Belli. Il primo, 29 anni e una stazza fisica che in area di rigore incute senza dubbio gran rispetto, è la punta centrale che porta in dote i 10 gol e i 3 assist nelle 24 partite disputate con la maglia del Poggibonsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: I due attaccanti arrivano dal Poggibonsi. Coppia Vitiello e Belli: "Pronti per il Sansepolcro»

In questa notizia si parla di: sansepolcro - serie - attaccanti - vitiello

Sansepolcro conquista la Serie D: pareggio decisivo contro Umbertide Agape - UMBERTIDE AGAPE 0 SANSEPOLCRO 0 UMBERTIDE AGAPE (4-1-3-2): Landi; Luchetti (8’ st Pazzaglia), Grilli, Capati, Benedetti; Rodrigue; Corrado (12’ st Bennani), Coppini, Giuliani (30’ st Xhafa); Polidoro (23’ st Paciotti), Bigarelli (6’ st Aversario).

Sansepolcro: Davide Ciampelli pronto a guidare la squadra in Serie D - SANSEPOLCRO Se non oggi, al massimo domani il Sansepolcro dovrebbe ufficializzare l’ingaggio di Davide Ciampelli alla guida della squadra che affronterà il campionato di serie D, una volta chiuso il rapporto con Antonio Armillei.

Mattia Alagia torna al Sansepolcro: rinforzo d'attacco per la Serie D - Era stato il primo nominativo che circolava dopo la promozione e le voci sul suo conto si sono rivelate fondate.

Serie D: I due attaccanti arrivano dal Poggibonsi. Coppia Vitiello e Belli: Pronti per il Sansepolcro»; Calciomercato Serie D: San Donato Tavarnelle e Scandicci in azione, novità in Eccellenza.

Serie D: I due attaccanti arrivano dal Poggibonsi. Coppia Vitiello e Belli: "Pronti per il Sansepolcro» - SANSEPOLCRO Quando l’organico di una squadra di calcio è largamente rinnovato, come nel caso del Sansepolcro neopromosso in Serie ... Da sport.quotidiano.net

Calcio serie D: due acquisti, oggi inizia la preparazione. Il Sansepolcro fa bis . Bambara e Barboni - SANSEPOLCRO Due bei colpi piazzati sul versante dei sottoquota da parte del Sansepolcro alla vigilia del ritiro, che inizia ... msn.com scrive