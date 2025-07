Serie C le avversarie delle squadre umbre È il girone delle neopromosse ben cinque

Tutto in linea con le previsioni, con la decisione di inserire la Juventus Next Gen tra le formazioni di Serie A con seconda squadra (l’anno scorso c’era il Milan Futuro, retrocesso in serie D). Il girone delle formazioni umbre, Perugia, Ternana e Gubbio, quest’anno non accoglie nessuna delle formazioni retrocesse dalla serie B ma ben cinque delle nove formazioni neo promosse dalla serie D: Bra, Forlì, Guidonia, Livorno, Sambenedettese, alle quali si aggiunge il Ravenna, ripescato dopo il fallimento della Lucchese. La conferna della Salernitana nel girone C (i campani chiedevano di essere inseriti nel raggruppamento B per ragioni di ordine pubblico) inoltre conferma il Campobasso nel girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C, le avversarie delle squadre umbre. È il girone delle neopromosse, ben cinque

In questa notizia si parla di: serie - umbre - girone - cinque

SERIE B Ufficiali i gironi del campionato di serie B2 femminile? Ecco le 140 formazioni. ? Via ufficiale 11-12 ottobre. TUTTI I DETTAGLI: https://www.federvolley.it/node/131410 #LaSerieB Vai su Facebook

Rugby nazionale, c'è una novità in serie A e B. Gubbio e Perugia nello stesso girone; Lions Alto Lazio Rugby in azione; Risultati Calcio a 5 Serie A Girone Unico - Playoff - Italia - 2024-25.

Serie C, le avversarie delle squadre umbre. È il girone delle neopromosse, ben cinque - Il raggruppamento B è senza retrocesse dalla cadetteria, tante new entry. Come scrive sport.quotidiano.net

Ecco il girone di serie C delle umbre: tutte le avversarie di Perugia, Ternana e Gubbio - E' ufficiale: nel gruppo B le novità sono Livorno, Guidonia Montecelio, Ravenna, Samb, Bra, Forlì e Juve Next Gen ... Come scrive corrieredellumbria.it