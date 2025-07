Serie C Carpi nel girone anche la Juventus Next Gen

Nessuna sorpresa dalla composizione dei gironi della Serie C. Il Carpi sarĂ ancora nel girone B dove sfiderĂ 19 rivali provenienti da ben 8 regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio. L’unica casella vacante era quella dell’Under 23 e il sorteggio effettuato ieri ha definito che sarĂ la Juventus Next Gen (che gioca ad Alessandria) l’avversaria di Zagnoni e compagni. Fra le altre 18 rivali ben 6 arrivano dalla Serie D, le neopromosse Bra (che gioca a Sestri), Forlì, Guidonia Montecelio (squadra della cittĂ metropolitana di Roma, che giocherĂ a Recanati), Livorno e Sambenedettese oltre al ripescato Ravenna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, nel girone anche la Juventus Next Gen

Carpi in Serie C: Sfide e OpportunitĂ per il Futuro della SocietĂ Calcistica - Un anno fa oggi il Carpi festeggiava il ritorno fra i professionisti. Era il 5 maggio del 2024 quando dopo il 5-1 sul Certaldo, in un "Cabassi" vestito a festa con quasi 4mila spettatori, la squadra di Cristian Serpini coronava una cavalcata entrata nella storia grazie alla poderosa rimonta sul Ravenna che valse la C.

Serie C. L’estate del Carpi raddoppia. A luglio via ai Gasa Summer Camp - I camp estivi del Carpi raddoppiano. Dopo quello con ’Casa del Talento’ (dal 9 al 27 giugno), la società biancorossa ha presentato i ’Gasa Summer Camp’, sempre al ’Sigonio’ dal 30 giugno al 1° agosto, per ragazzi nati dal 2011 al 2019 in collaborazione con Academy Gasa.

Claudio Lazzaretti prepara il nuovo Carpi in Serie C: possibili novità con Garzon e Ferrari - Claudio Lazzaretti lavora per dare corpo al suo secondo Carpi da Serie C. Lo ha confermato lo stesso patron mercoledì all’aperitivo di fine stagione con gli sponsor, sottolineando come sarà un anno ancora più difficile, forse con qualche risorsa in meno (dopo la perdita del socio Roberto).

