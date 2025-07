Serie A2 il Messina Futsal si rinforza con l’italo-brasiliano Renan Beluco

Il Messina Futsal rinforza l’organico con l’arrivo di Renan Beluco. L’italo-brasiliano (classe 1998) è un laterale offensivo, che ha vestito le maglie di: AP, D&G Ascoli, Hellas Verona e Prato. Nell’ultima stagione, ottimo è stato il suo rendimento nella Virtus Libera Isola d’Ischia in B. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

