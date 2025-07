Serie A 2025 26 | la corsa allo scudetto è aperta ma chi parte come favorito?

All’inizio della Serie A 20252026 manca poco meno di un mese e in un mese, si sa, può succedere di tutto. Il calciomercato è aperto e tantissime squadre devono ancora terminare di modellare le loro rose, che come ormai ogni anno verranno definitivamente ultimate solo a campionato già iniziato. Nelle griglie di partenza ci sono già club che partono più avanti rispetto ad altri. Le quote offerte dai migliori siti scommesse presenti sul mercato italiano, infatti, indicano il Napoli come favorito assoluto per la vittoria della prossima Serie A con una quota di 2,50, seguito dall’Inter a 3,75. La Juventus, invece, si attesta invece intorno a quota 4,50–5,00, mentre il Milan è attualmente a quota 6,00. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Serie A 2025/26: la corsa allo scudetto è aperta, ma chi parte come favorito?

Denis: "Serie A? Vedo un gran bel campionato, il Napoli parte da favorito" - German 'El Tanque' Denis, ex calciatore argentino ed attaccante – tra le altre anche del Napoli – a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul prossimo campionato dei serie A: Su Inter e Napoli.

Playoff Serie B, Aglietti: «Spezia favorito, ma può esserci una sorpresa. Vedo bene questa squadra» - Playoff Serie B, le parole di Alfredo Aglietti sulla lotta per l'ultimo posto disponibile per la promozione nella massima serie

Serie A 2025/2026, le quote scudetto: Napoli non favorito, due squadre avanti agli azzurri per i 'bookies' - Neanche il tempo di archiviare la stagione appena conclusa con la vittoria dello scudetto del Napoli, che per i bookmakers è già il momento di guardare avanti in vista del prossimo campionato.

