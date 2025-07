Serata benefica con Elio e le Storie Tese

L’evento da segnare in calendario sarĂ mercoledì 22 ottobre, ore 21, al Comunale ’Claudio Abbado’. Elio e le Storie Tese saranno in cittĂ per illuminare la serata benefica per la manifestazione ’ Un angelo di nome Giulia ’, organizzata dall’associazione di volontariato. Durante la serata verrĂ anche assegnato il ’Premio Giulia’, un riconoscimento destinato a chi si distingue per impegno concreto, attenzione e sensibilitĂ verso gli altri. Si tratta di un’occasione significativa e speciale per condividere emozioni e valori che animano questa iniziativa dalla sua nascita e per continuare a sostenere insieme i progetti di psico-oncologia pediatrica e cure palliative dei volontari di ’Giulia’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serata benefica con Elio e le Storie Tese

