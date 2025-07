Sequel della cult comedy di 41 anni svela il primo trailer

La prima anteprima di Spinal Tap II: The End Continues è stata recentemente diffusa, offrendo uno sguardo dettagliato sul tanto atteso seguito di This Is Spinal Tap. Presentata durante il San Diego Comic-Con 2025, questa clip anticipa un ritorno che promette di rispettare le aspettative degli appassionati di commedia e satira musicale. La sequenza mostra la band riunita dopo anni di separazione, con una serie di cameo di grande rilievo e un ritorno alle origini del celebre stile umoristico. analisi del trailer di spinal tap ii: the end continues. ritorno al formato originale della saga. Il trailer conferma che il film mantiene intatto lo stile mockumentary e l’umorismo secco che hanno reso famoso il primo capitolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sequel della cult comedy di 41 anni svela il primo trailer

