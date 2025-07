La riforma della giustizia, come dire il punto d’arrivo di uno scontro tra magistratura e centrodestra che dura da trent’anni, è stata approvata in prima lettura al Senato nel disinteresse generale. Nulla di strano: la battaglia non è quella. Il disco verde era scontato, nessuna suspense, giusto un po’ di sceneggiata propagandistica: Costituzione capovolta in aula, foto di Falcone e Borsellino, flash mob. La battaglia vera sarĂ il referendum che, se tutto va come Meloni, Nordio e co. auspicano, arriverĂ nella primavera del 2026: la prossima settimana la legge costituzionale andrĂ in commissione Giustizia per il terzo passaggio alla Camera che la dovrebbe licenziare a settembre, mentre il Senato dovrebbe dare l’ok finale entro novembre, senza raggiungere i due terzi dei voti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Separazione delle carriere. La vera sfida è il referendum. I dubbi dei riformisti Pd