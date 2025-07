Semestre filtro | 1.500 in prova per medicina

Sono piĂą di 1.500 i candidati medici che hanno scelto l’ UniversitĂ degli Studi di Brescia per frequentare il semestre filtro per l’accesso ai corsi di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Le iscrizioni, aperte tramite il portale Universitaly e il sito dell’UniversitĂ di Brescia, si sono chiuse ieri. A partire dall’anno accademico 20252026, secondo i nuovi decreti, non è previsto un test di ingresso, bensì la frequenza di un semestre filtro, la contemporanea iscrizione ad un corso affine. In caso di superamento dei relativi esami di profitto, avviene l’inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Semestre filtro: 1.500 in prova per medicina

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio, segna una svolta radicale nell’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42).

Medicina, semestre filtro: gli iscritti sono già 1200. Boom di richieste a Brescia - Brescia, 18 luglio 2025 – Sono già più di 1200 gli studenti e le studentesse che hanno fatto l’iscrizione al semestre filtro del corso di laurea in medicina dell’Università degli studi di Brescia.

Chimica, fisica e biologia: ecco quali sono le materie obbligatorie nel semestre-filtro per Medicina - Bernini: “Domani i decreti ministeriali in Consiglio dei ministri. Didattica non solo a distanza, il presupposto è in presenza”

La edises mi spedisce i libri per il semestre filtro e li analizzerò assieme a voi! #medicina #test #selezione #semestrefiltro #veterinaria Vai su Facebook

