Selvagge affascinanti enigmatiche | così le Isole Tremiti per l’autrice guida della seconda puntata della nostra serie Come la sua protagonista Lolita Lobosco Che però ha un modello molto reale

P er la seconda puntata di Cinque isole per cinque scrittric i  andiamo alle Isole Tremiti con Gabriella Genisi. A quarant'anni, un'etĂ in cui molti pensano che i sogni abbiano giĂ preso forma, Gabriella Genisi ha preso in mano la penna e ha dato una sferzata ai suoi, costruendo uno dei personaggi piĂą amati della fiction italiana: il vicequestore Lolita Lobosco. «Ho iniziato a scrivere dopo una vita passata a leggere. Volevo diventare giornalista, il mio mito era Oriana Fallaci. Ho cominciato così, leggendo romanzi, poi nel 2006 è nata Lolita ». Luisa Ranieri torna a vestire i panni di Lolita Lobosco: «La amo, ma ora sogno di fare la cattiva» Cinque isole per cinque scrittrici, la Procida di Elisabetta Montaldo: "Un abbraccio che accoglie, e non si offende se vai via" L'idea le è venuta anche da un vuoto evidente: i lettori e i telespettatori amavano moltissimo il commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri.

