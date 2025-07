In casa Sella Cento e Adamant Ferrara c’è attesa per i calendari della prossima stagione, che verranno resi noti tra martedì 29 e giovedì 31 luglio. Da diversi anni ormai la Lega ha scelto di svelare le prime giornate in anteprima ed il giorno successivo il calendario nella sua interezza, e così sarĂ anche stavolta: in A2 le gare d’esordio saranno pubblicate alle 14 di martedì 29 luglio, mentre il programma completo della stagione alle 12 di mercoledì 30. Stesso copione anche per i calendari di B Nazionale, con la prima giornata che verrĂ svelata alle 14 di mercoledì 30 ed il calendario dell’intera stagione regolare giovedì 31 alle ore 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella e Adamant, le rivali. Martedì la prima giornata