Sei uno sciacallo Conte nella bufera | la vergogna sulla foto del bimbo scheletrico

La situazione umanitaria a Gaza è drammatica. Ma altrettanto rivoltante è la strumentalizzazione del dolore pur di accusare Israele e il governo guidato da Giorgia Meloni. Il copione è tristemente noto: si riversa una colata di fango sullo Stato ebraico per il genocidio e per la carestia, e si accusa il nostro esecutivo di essere complice dei crimini. Però si chiudono gli occhi di fronte alle responsabilità di Hamas, che usa i civili come scudi umani e opera ricatti sul cibo. Nelle ultime ore la foto del bimbo scheletrico, sparata in prima pagina da Il Fatto Quotidiano, è stata usata come nuovo simbolo per accusare Israele di ridurre alla fame i civili della Striscia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

