Se sei un mafioso non sei un buon padre La sentenza del tribunale di Palermo su un uomo condannato a 20 anni di carcere

Chi fa parte di Cosa nostra è « sintomatico di un’inadeguatezza alle funzioni genitoriali ». Per questo motivo, in caso di condanna relativa ad attivitĂ mafiose vanno allontanati dai figli. Lo sostiene il Tribunale per i minorenni di Palermo che ha dichiarato decaduta la responsabilitĂ genitoriale di un uomo arrestato dalla Dda e poi condannato a 20 anni di reclusione. I figli, in base alla sentenza, resteranno con la madre. Questo perchĂ© i servizi sociali hanno assicurato le «capacitĂ genitoriali della donna, che giovandosi anche del supporto della sua rete familiare è riuscita ad assicurare ai minori un efficiente percorso scolastico e un buon modello educativo». 🔗 Leggi su Open.online

