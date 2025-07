BOLANO Tra opere da completare per essere davvero efficienti, nuovi cantieri per i quali si ipotizzano pesanti modifiche alla viabilit√†, e lo spauracchio di ordinanze che vadano a vietare il transito dei mezzi pesanti. In bassa Val di Vara aziende in fermento. "Al termine dei lavori del ponte di collegamento tra Ceparana e Santo Stefano sar√† concesso il transito ai mezzi pesanti in forma continua o dovranno essere messe in atto misure restrittive alla circolazione?", questo l‚Äôinterrogativo che la Confartigianato ha posto alla Regione Liguria e ai sindaci della bassa Val di Vara, in rappresentanza di un gruppo di imprenditori, alla luce di una viabilit√† ancora da completare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se la viabilità è un rebus. Le ordinanze contro i tir preoccupano le aziende