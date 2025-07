Scuola primaria in Emilia Romagna commissione regionale approva risoluzione bipartisan | Più investimenti per garantire tempo pieno a tutte le famiglie che lo richiedono

La commissione Scuola dell'Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione presentata dal Partito Democratico, con prima firmataria Anna Fornili, volta a potenziare gli investimenti sul tempo pieno scolastico. L'iniziativa legislativa punta a garantire una copertura completa delle richieste familiari attraverso una verifica delle condizioni necessarie per una distribuzione piĂą equa del servizio tra le diverse province regionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - emilia - romagna - commissione

Grande festa per la chiusura di "Scuola attiva kids per l’Emilia-Romagna inclusiva" - Giochi, colori, sorrisi e sport. Sono stati questi i protagonisti della festa regionale vissuta questo venerdì a Bologna e che ha suggellato il successo del progetto “Scuola Attiva Kids per l’Emilia-Romagna Inclusiva”.

Quando inizia la scuola a settembre 2025 in Emilia-Romagna - Bologna, 15 maggio 2025 – Come da tredici anni a questa parte, la campanella, in Emilia Romagna, suonerà la mattina di lunedì 15 settembre 2025 per essere silenziata sabato 6 giugno 2026.

Scuola, ok al calendario del prossimo anno: in Emilia-Romagna prima campanella il 15 settembre - Suonerà la mattina di lunedì 15 settembre 2025 la campanella del rientro a scuola per gli studenti di Piacenza e di tutta l’Emilia-Romagna, mentre l’ultima giornata di lezioni è fissata per il 6 giugno 2026.

Oggi la Commissione consiliare V Giovani Scuola Formazione Lavoro Sport e Legalità si è riunita al Tecnopolo DAMA di Bologna per un’audizione in tema di AI e supercalcolo e una visita al supercomputer Leonardo e al Centro Europeo per le previsioni M Vai su Facebook

#Infanzia. Reclutamento educatori fascia 0-6, in Commissione al #Senato l’approvazione di un emendamento risolutivo del problema. L’assessora Conti: “Soddisfazione e apprezzamento per un risultato molto atteso" La #notizia https://regioneer.it/Educatori Vai su X

Scuola primaria, in Emilia Romagna commissione regionale approva risoluzione bipartisan: PiĂą investimenti per garantire tempo pieno a tutte le famiglie che lo richiedono; MaturitĂ 2025, elenco presidenti di commissione per la Regione Emilia Romagna; Nuovo calendario scolastico in regione: Serve un confronto maturo, sereno e scelte condivise.

Emilia-Romagna, Meloni: "La Commissione Ue si è impegnata ... - RaiNews - Romagna, Meloni: "La Commissione Ue si è impegnata per 1,2 miliardi aggiuntivi di Pnrr" La premier, a Forlì per fare il punto sui lavori nelle zone alluvionate, ricorda gli impegni su ... Segnala rainews.it

Oggi ultimo giorno di scuola in Emilia Romagna, studenti pronti a far ... - Infine c’è il bonus maturità che pesa 5 punti ed è assegnato dalla Commissione. ilrestodelcarlino.it scrive