Alla vigilia dell’incontro con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sul tema dei dazi, è un sabato mattina di relax quello di Donald Trump nel suo secondo giorno di visita in Scozia. Il presidente americano ha visitato il campo da golf di sua proprietĂ a Turnberry e ha giocato una partita, ignorando le domande dei giornalisti che gli hanno chiesto se stesse fuggendo via dalle polemiche sul caso Epstein. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scozia, Trump gioca a golf e ignora le domande dei giornalisti

