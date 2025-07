Scozia a Edimburgo va in scena la protesta contro la visita di Trump

Centinaia di manifestanti in piazza a Edimburgo per protestare contro la visita in Scozia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si è recato in un resort per giocare a golf. Esposti cartelli con slogan contro il tycoon mentre sono state sventolate anche bandiere palestinesi. Il capo della Casa Bianca è atterrato in Scozia venerdì per una visita di 5 giorni. Trump rimarrà nel Paese fino a martedì e ha in programma di discutere di dazi con il primo ministro britannico Keir Starmer e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scozia, a Edimburgo va in scena la protesta contro la visita di Trump

Trump, che già possiede in Scozia due resort di golf, arriverà dal 25 al 29 luglio per una visita privata, in cui inaugurerà anche il suo terzo campo da golf - R oma, 23 lug. (askanews) – La Scozia si prepara a ricevere Donald Trump. Il presidente Usa, che già possiede qui due resort di golf, arriverà dal 25 al 29 luglio per una visita privata, in cui inaugurerà anche il suo terzo campo da golf.

Scozia, il campo da golf di Trump rafforza la sicurezza prima della visita del presidente Usa - Rafforzate le misure di sicurezza intorno al campo da golf Turnberry, nel sud-ovest della Scozia, in vista della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, proprietario del campo dal 2014.

Il presidente Usa parteciperà a due incontri ufficiali con la presidente della Commissione Europea e il premier britannico il cui tema centrale saranno i dazi. L’associazione ’Stop Trump’ ha annunciato manifestazioni in molte città scozzesi da Edimburgo, nei pr Vai su Facebook

