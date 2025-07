ABBONATI A DAYITALIANEWS Manovra d’emergenza in volo: hostess ferite a bordo del volo Southwest 1496. Attimi di panico in volo a bordo di un aereo passeggeri della compagnia statunitense Southwest Airlines, dove due assistenti di volo sono rimaste ferite a causa di una manovra d’emergenza eseguita dal pilota per evitare una collisione in volo. L’episodio si è verificato venerdì 25 luglio, a pochi minuti dal decollo del volo 1496, partito da Burbank, in California, e diretto a Las Vegas. Secondo quanto riportato da ABC News, il comandante è stato costretto a eseguire una rapida discesa di circa 145 metri per schivare un caccia militare britannico Hawker Hunter, registrato a nome di un appaltatore della Difesa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro sfiorato nei cieli: volo Southwest evita per un soffio un caccia militare, due feriti