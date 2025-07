Scontro con un' auto muore motociclista È il secondo in due giorni

Secondo incidente mortale per un motociclista in due giorni. Ieri mattina, 25 luglio, a perdere la vita era stato Bruno Costi, 49enne di Rivoli Veronese, andato a sbattere con la sua Suzuki blu contro una Mercedes grigia in Via Nazionale, a Minerbe. Oggi, un altro scontro tra un'auto e una moto è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

