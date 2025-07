Scontro con due auto morto un uomo che viaggiava a bordo del suo scooter

Ancora un incidente mortale sulle strade della nostra provincia. La vittima è originaria di Chioggia ma non sono ancora note le sue generalitĂ .Il decesso è avvenuto  oggi, sabato 26 luglio, poco prima di mezzogiorno a Conche di Codevigo. L'impatto ha viste coinvolte due auto oltre allo scooter su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: scooter - auto - scontro - morto

Scontro tra scooter e auto a San Concordio, grave una donna: portata a Cisanello - Lucca, 10 maggio 2025 – Grave incidente stradale a Lucca, in via Carducci nella zona di San Concordio.

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - ANCONA - In sella al proprio scooter viene travolta da una Lancia Y e finisce sull'asfalto. Incidente stradale questa sera, intorno alle 21, lungo il viale della Vittoria.

Lo sparo, la fuga in scooter, l’auto senza controllo: in un video le fasi dell’omicidio di Emanuele Durante a Napoli - Un video, di 1 minuto e 9 secondi, ha ripreso le fasi dell’ omicidio di Emanuele Durante, il giovane di 20 anni ucciso il 15 marzo a Napoli.

Scontro tra scooter e auto, un morto a Piazzolla di Nola. #ANSA Vai su X

Scontro tra auto e moto a Piazzolla di Nola, morto un 26enne Era papĂ di un bambino piccolo Vai su Facebook

Scontro con due auto, morto un uomo che viaggiava a bordo del suo scooter; Scontro auto-moto, un morto nel Veronese; Incidente a Nettuno: scontro tra auto e moto, un morto.

Tragedia a Forlì, incidente tra auto e scooter appena comprato: morto a 56 anni - Maurizio Crescenzo stava rientrando a casa, quando si è scontrato contro un Suv che si immetteva in strada ... msn.com scrive

Morto a 16 anni durante una sfida in scooter: indagato il conducente della Bmw - Tanti gli amici che sui social hanno postato un messaggio di addio ... Lo riporta msn.com