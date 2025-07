Scontro auto-moto a Terenzo | un ferito in ospedale è in gravi condizioni

Incidente grave a Terenzo, dove, per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio un'auto si è scontrata violentemente con una moto. Sul posto il 118, che ha trasportato all'ospedale Maggiore il motociclista, che adesso versa in condizioni gravi. Sul posto carabinieri, ambulanza coi volontari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

