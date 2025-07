Sciopero aerei oggi 26 luglio la lista dei voli nazionali e internazionali garantiti

Si prospetta una giornata di scioperi nei principali aeroporti italiani: diverse sigle sindacali hanno annunciato agitazioni che riguardano sia il personale navigante che gli operatori di terra dalle ore 13 alle ore 17 di oggi. Previsti quindi disagi per i viaggiatori, che potrebbero vedere i loro voli posticipati oppure cancellati. Ecco cosa sapere sulle motivazioni dello sciopero e sui voli garantiti dall' Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero aerei oggi 26 luglio, la lista dei voli nazionali e internazionali garantiti

Sciopero aerei 9 maggio 2025: voli a rischio in diversi aeroporti italiani - Il 9 maggio 2025 si annuncia una giornata complessa per chi vola. Il blocco nazionale del trasporto aereo è stato revocato, ma negli scali italiani non regnerà comunque la calma: una serie di scioperi locali, confermati da più sigle sindacali, interesseranno il personale di terra e le società di handling in diversi aeroporti.

Sciopero generale dei sindacati di base venerdì 20 giugno: Ita Airways cancella 34 voli - Altra giornata di mobilitazione e di possibili disagi: venerdì 20 giugno è previsto lo sciopero generale nazionale delle categorie pubbliche e private proclamato dai sindacati di base.

