Sciopero aerei 26 luglio il rischio di rimanere a terra e la lista dei voli garantiti

Andare in vacanza senza pensieri e imprevisti? Oggi, 26 luglio, non è possibile. Si prospetta infatti un giornata segnata dallo sciopero degli aerei nei principali aeroporti italiani, dove diverse sigle sindacali hanno annunciato agitazioni che riguardano sia il personale navigante che gli operatori di terra dalle ore 13 alle ore 17. Si rischia così di rimanere a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero aerei 26 luglio, il rischio di rimanere a terra e la lista dei voli garantiti

In questa notizia si parla di: sciopero - aerei - luglio - rischio

Sciopero aerei 9 maggio 2025: voli a rischio in diversi aeroporti italiani - Il 9 maggio 2025 si annuncia una giornata complessa per chi vola. Il blocco nazionale del trasporto aereo è stato revocato, ma negli scali italiani non regnerà comunque la calma: una serie di scioperi locali, confermati da più sigle sindacali, interesseranno il personale di terra e le società di handling in diversi aeroporti.

Sciopero aerei 9 maggio 2025: voli a rischio in diversi aeroporti italiani - Il 9 maggio 2025 si annuncia una giornata complessa per chi vola. Il blocco nazionale del trasporto aereo è stato revocato, ma negli scali italiani non regnerà comunque la calma: una serie di scioperi locali, confermati da più sigle sindacali, interesseranno il personale di terra e le società di handling in diversi aeroporti.

Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati - Giovedì 10 luglio sono previsti diversi scioperi - alcuni di 24 ore - nel trasporto aereo. Si fermano i lavoratori delle aziende di handling, cioè quelle società che offrono assistenza a terra ai passeggeri, che aderiscono ad Assohandlers.

?Maxi sciopero degli aerei il 10 luglio, voli a rischio in tutta Italia Vai su Facebook

Quali sono le conseguenze previste per i viaggiatori durante lo sciopero previsto Vai su X

Sciopero aerei oggi 26 luglio, la lista dei voli nazionali e internazionali garantiti; Sciopero nazionale del 26 luglio: voli e trasporti locali a rischio; Domani, sabato 26 luglio, sciopero aerei: migliaia di passeggeri a rischio. Ecco i voli garantiti.

Sciopero nazionale del 26 luglio: voli e trasporti locali a rischio - Nell’agitazione saranno coinvolti voli e mezzi locali in tutta Italia da scioperi diffusi che potrebbero causare ritardi, cancellazioni e disagi per chi viaggia ... Come scrive quifinanza.it

Sciopero aerei 26 luglio 2025: orari, voli garantiti e motivi - Annunciato infatti uno sciopero di quattro ore fra le 13 e le 17 con rischio di cancellazioni e ritardi significativi sulla tabe ... Riporta msn.com