Schlein soccorre Matteo più di Beppe e si consegna nelle mani di Conte

Il segretario del Pd blinda la candidatura dell’ex sindaco di Pesaro, con toni ben più forti di quelli usati per Sala. Ma Giuseppi la tiene sulla graticola: «Prendiamo tempo, decideremo dopo gli interrogatori». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Schlein soccorre Matteo più di Beppe e si consegna nelle mani di Conte

In questa notizia si parla di: schlein - soccorre - matteo - beppe

Schlein soccorre Matteo più di Beppe e si consegna nelle mani di Conte; Mister La Russa, Schlein e Conte in attacco, Renzi fantasista: le scene più iconiche della partita del cuore; All the Italian candidates for the 2024 European elections.

Il grande gelo Schlein-Conte. Ricci sulla graticola M5S così il Pd congela Fico. E Salis sogna da leader - Le ore grigie del panico, tutti a chiedersi ma stavolta si può sapere che vuole? Scrive iltempo.it

Schlein: “Doveva dire no ai soldi per le armi” - la Repubblica - «Avrebbe dovuto tenere la stessa posizione di Sanchez in Spagna, che ... Si legge su repubblica.it