Schlein in Campania passi avanti si è avviato un dialogo

"Si sono fatti passi avanti partendo da obiettivi condivisi. Si è avviato un dialogo. Non si definisce in un giorno la coalizione, c'è il massimo impegno del Pd. Abbiamo la necessità di vincere e assicurare la continuità di un buon governo in Campania". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a Contursi Terme, sulle prossime Regionali in Campania. "Ci sono tante cose fatte qui, che non erano facili, hanno dato tardi i fondi di sviluppo e coesione. Non è stato giusto, è stato un trattamento indegno da parte del Governo nazionale", ha aggiunto la Schlein: "non dimentico le tante cose positive fatte dall'amministrazione regionale uscente.

De Luca, lo strappo con Schlein. E ora lo sceriffo corre da solo in Campania - Un po' come succede a teatro, i protagonisti usano il prologo per prepararsi all'ingresso in scena. Di diritto la prima mossa spetta a Vincenzo De Luca, la vecchia volpe del palcoscenico.

Regionali 2025, Schlein: "A breve il candidato in Campania". L'incognita De Luca - La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein prova a lanciare messaggi rassicuranti agli elettori della Campania ma, soprattutto, ai partiti che andranno a comporre la coalizione di centrosinistra.

Regionali, Schlein faccia a faccia con Giani dopo lo strappo: in Campania l’ipotesi Fico - Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, non è pronto a farsi da parte. Forte dei consensi registrati, secondo la rivelazione del Sole 24Ore è il governatore con più preferenze tra tutti quelli del centrosinistra, Giani si è già detto pronto all'eventualità di un secondo mandato.

