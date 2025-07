Due operai sessantenni originari di Napoli hanno perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale 17, nel tratto dell’ Alto Sangro, nell’Aquilano. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un autobus di linea. L’impatto è avvenuto nei pressi del ristorante “La vecchia pesa”, in localitĂ Rivisondoli. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma secondo le prime ricostruzioni la Panda sarebbe uscita improvvisamente dalla sua traiettoria, finendo frontalmente contro il mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Schianto sulla statale tra auto e bus, scena atroce: ci sono vittime