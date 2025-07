Scherma l’Italia spazza via la Francia e approda in finale nel fioretto maschile ai Mondiali

L’Italia vivrà la sua prima finale per la medaglia d’oro ai Mondiali di Tbilisi. I fiorettisti azzurri non deludono le aspettative e disputeranno l’ultimo atto della prova a squadre. Il quartetto composto da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi ed Alessio Foconi ha sconfitto nettamente in semifinale la Francia con il punteggio di 45-30. Una sfida a senso unico da parte degli azzurri, che hanno allungato fin dai primi tre assalti (15-8). Un vantaggio che l’Italia ha poi amministrato con facilità assalto dopo assalto, arrivando sul +8 (30-22) a tre assalti dal termine. Gli azzurri hanno poi completato l’opera, chiudendo sul 45-30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, l’Italia spazza via la Francia e approda in finale nel fioretto maschile ai Mondiali

ULTIM'ORA SCHERMA Mondiali, #Italia in finale nel fioretto a squadre maschile Battuta la Francia 45-30: affronterà la vincente di USA-Ungheria

Mondiali scherma: Francia battuta, fiorettisti Italia in finale - ROMA, 26 LUG – Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai Mondiali di scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l’Italia a Tbilisi. Riporta lasicilia.it

Scherma, Mondiali: anche le spadiste azzurre in semifinale - Dopo i fiorettisti, anche la squadra azzurra di spada femminile si è qualificata per le semifinale dei Mondiali di Tbilisi, battendo l'Estonia 42- Secondo napolimagazine.com