Scherma l’Italia del fioretto maschile scrive la storia | è campione del mondo È il 25esimo titolo iridato azzurro

Tbilisi, 26 luglio 2025 – Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi, guidati dal CT Simone Vanni e dal suo staff hanno scritto la storia. L'Italia del fioretto maschile è campione del mondo, ed è il 25° oro iridato nella specialità , dalla prima volta, che risaliva all'edizione di Napoli 1929, fino all'ultima prima di oggi, nel 2022 al Cairo, quando l'attuale Capo delegazione Daniele Garozzo era al posto di Pippo Macchi (al suo primo titolo), in un team che per trequarti era lo stesso che ha trionfato oggi all'Olympic Palace di Tbilisi. La quinta giornata del Mondiale 2025 in Georgia fa così suonare le note dell'Inno di Mameli dopo una giornata meravigliosa per gli azzurri, che battono 43-42 gli Usa dopo una finale incredibilmente emozionante e tinta d'azzurro.