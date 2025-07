Scherma le parole di Curatoli Favaretto e Cristino dopo il bronzo ai Mondiali

L’Italia si è finalmente sbloccata ai Mondiali di scherma e ieri sono arrivate le prime medaglie. Tre bronzi conquistati da Luca Curatoli nella spada e da Martina Favaretto ed Anna Cristino nel fioretto. C’è sicuramente la contentezza per aver raggiunto il podio iridato, ma forse anche un pizzico di amarezza perchè nessuno dei tre è riuscito a centrare la finale a Tbilisi. In ordine cronologico il primo bronzo è stato quello di Luca Curatoli, tornato sul podio dopo un altro bronzo vinto nel 2019 a Budapest. Il campano ha avuto anche un pensiero speciale: “ In questa giornata per me bellissima, tra compleanno e medaglia, mando un abbraccio a Lorenzo, il ginnasta vittima di un incidente alle Universiadi, e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, le parole di Curatoli, Favaretto e Cristino dopo il bronzo ai Mondiali

