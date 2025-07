Scherma la Francia si prende la rivincita sull’Italia Spadiste in finale per il bronzo

Sarà finale per la medaglia di bronzo per l'Italia nella prova a squadra di spada femminile. Il quartetto azzurro composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Sara Maria Kowalczyk è stato sconfitto in semifinale dalla Francia con il punteggio di 45-33. Le transalpine si sono prese così la rivincita della finale olimpica dello scorso anno, quando le azzurre vinsero alla stoccata supplementare al Grand Palais. Dopo un iniziale equilibrio nei primi tre assalti (8-7 per le francesi), l'allungo è arrivato poi nel quinto grazie a Vanryssel, che ha inflitto un 4-1 a Santuccio, portando la Francia sul +5 (15-10).

