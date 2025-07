Scherma Galassi e Cuomo si qualificano per i tabelloni della spada ai Mondiali

L’Italia completa il poker nel tabellone principale della prova individuale di spada maschile. Matteo Galassi e Valerio Cuomo hanno superato agevolmente la fase a gironi, raggiungendo così i compagni di squadra Davide Di Veroli ed Andrea Santarelli. Galassi e Cuomo sono stati perfetti al girone, chiudendo con sei vittorie e nessuna sconfitta. Galassi ha concluso con un differenziale di +16, battendo lo svizzero Favre, l’emiro Al Hammadi, il britannico Andrews, lo svedese Svensson, l’estone Djatsuk e il sudafricano Tychler. Per Cuomo invece un differenziale +15 tra stoccate date e subite. L’azzurro ha vinto i suoi assalti contro il colombiano Roa, il danese Brems, il lettone Kovalevs, il brasiliano Deguchi, il senegalese Billard, il filippino Bautista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Galassi e Cuomo si qualificano per i tabelloni della spada ai Mondiali

In questa notizia si parla di: galassi - cuomo - spada - scherma

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Galassi e Cuomo avanti nella spada. Iniziate le eliminatorie della sciabola femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Rubes 6-4 Di Veroli-Rubes 5-4 Di Veroli-Rubes 4-4 Battiston sconfitta 3-5 da Maxwell Viale vince 5-4 contro Gungor Di Veroli-Rubes 1-0 SIMONE GALASSI PIAZZA LA STOCCATA VINCENTE e batte 15-14 il lussemburghese Giannotti al termine di un assalto emozionante Galassi-Giannotti 14-14 Galassi-Giannotti 13-13 Galassi-Giannotti 12-13 12.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Galassi e Cuomo negli ottavi della Soada. Tris azzurro nei 16mi della sciabola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Herzberg 5-3 Di Veroli-Herzberg 4-2 Di Veroli-Herzberg 3-2 Di Veroli-Herzberg 1-0 MARIELLA VIALE SUPERA 15-11 LA RUSSA SMIRNOVA E SI QUALIFICA PER I 16MI DELLA SCIABOLA DONNE Visle-Smirnova 14-11, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 13-9, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 8-7, Di Veroli-Herzberg 0-0 In pedana tra poco Di Veroli contro Herzberg OTTAVI DI FINALE CONQUISTATI ANCHE DA GALASSI CHE SUOERA 15-13 IL PORTOGHESE FRAZAO AL TERMINE DI UN ALTRO MATCH DURISSIMO Galassi-Frazao 13-12, Visle-Smirnova 6-6 CUOMO SUOERA 15-9 MAKIIENKO ED È IL PRIMO A QUALIFICARSI PER GLI OTTAVI Galassi-Frazao 11-8, Cuomo-Makiienko 14-8, Visle-Smirnova 3-6 Galassi-Frazao 10-8, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 2-5 Galassi-Frazao 9-6, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 0-0 Galassi-Frazao 8-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 8-3 Galassi-Frazao 3-3, Cuomo-Makiienko 4-1 L’axzurra Spica perde 7-15 contro la georgiana Kuvaeva ed esce di scena ai 32mi Galassi-Frazao 0-0, Cuomo-Makiienko 0-1, Spica-Kuvaeva 3-9 Spica-Kuvaeva 3-8 Spica-Kuvaeva 1-4 13.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Di Veroli, Galassi e Cuomo negli ottavi della Soada. Tris azzurro nei 16mi della sciabola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Santarelli-Rod 1-0 14.38: In pedana ora Santarelli contro il portoghese Rod DAVIDE DI VEROLI SUPERA IL TURNO E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA SPADA BATTENDO 15-11 IL TEDESCO HERZBERG Di Veroli-Herzberg 14-11 Di Veroli-Herzberg 13-11 Di Veroli-Herzberg 12-9 Di Veroli-Herzberg 10-8 Di Veroli-Herzberg 9-6 Di Veroli-Herzberg 8-5 Di Veroli-Herzberg 7-4 Di Veroli-Herzberg 6-4 Di Veroli-Herzberg 5-3 Di Veroli-Herzberg 4-2 Di Veroli-Herzberg 3-2 Di Veroli-Herzberg 1-0 MARIELLA VIALE SUPERA 15-11 LA RUSSA SMIRNOVA E SI QUALIFICA PER I 16MI DELLA SCIABOLA DONNE Visle-Smirnova 14-11, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 13-9, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 8-7, Di Veroli-Herzberg 0-0 In pedana tra poco Di Veroli contro Herzberg OTTAVI DI FINALE CONQUISTATI ANCHE DA GALASSI CHE SUOERA 15-13 IL PORTOGHESE FRAZAO AL TERMINE DI UN ALTRO MATCH DURISSIMO Galassi-Frazao 13-12, Visle-Smirnova 6-6 CUOMO SUOERA 15-9 MAKIIENKO ED È IL PRIMO A QUALIFICARSI PER GLI OTTAVI Galassi-Frazao 11-8, Cuomo-Makiienko 14-8, Visle-Smirnova 3-6 Galassi-Frazao 10-8, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 2-5 Galassi-Frazao 9-6, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 0-0 Galassi-Frazao 8-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 8-3 Galassi-Frazao 3-3, Cuomo-Makiienko 4-1 L’axzurra Spica perde 7-15 contro la georgiana Kuvaeva ed esce di scena ai 32mi Galassi-Frazao 0-0, Cuomo-Makiienko 0-1, Spica-Kuvaeva 3-9 Spica-Kuvaeva 3-8 Spica-Kuvaeva 1-4 13.

Scherma, Galassi e Cuomo si qualificano per i tabelloni della spada ai Mondiali; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia ai quarti nel fioretto maschile, iniziano le spadiste. Avanzano Galassi e Cuomo nella spada; DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali.

Mondiali di scherma, i risultati di oggi da Tbilisi LIVE - Oggi ai mondiali di scherma in corso a Tbilisi (Georgia) si assegnano le medaglie nella spada femminile e nel fioretto maschile a squadre (Italia qualificata ai quarti). Come scrive sport.sky.it

Scherma, Mondiale Tbilisi: oggi prime medaglie in gare individuali fioretto maschile e spada femminile - Scherma, Mondiale Tbilisi: oggi prime medaglie in gare individuali fioretto maschile e spada femminile. Riporta sportface.it