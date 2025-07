Scende dall' auto per soccorrere due motociclisti e viene travolta e uccisa da un Suv | drammatico incidente a Bari

E’ di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la strada statale 16, a Bari, nei pressi delle uscite per la Fiera del Levante e per il quartiere San Paolo. Secondo una prima ricostruzione, una coppia si era fermata per prestare soccorso a due motociclisti coinvolti in un precedente incidente, non grave. La donna, scesa dall’auto per aiutare i feriti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scende dall'auto per soccorrere due motociclisti e viene travolta e uccisa da un Suv: drammatico incidente a Bari

In questa notizia si parla di: incidente - auto - motociclisti - bari

