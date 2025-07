Scende dall’auto per soccorrere due motociclisti coinvolti in un incidente 40enne muore travolta da un suv Ferito il marito

È di un morto e un ferito il bilancio del doppio incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla tangenziale di Bari, nei pressi delle uscite per la Fiera del Levante e per il quartiere San Paolo. Secondo una prima ricostruzione di AGI, una coppia era scesa dalla propria auto per prestare soccorso a due motociclisti coinvolti in un precedente incidente, non grave. La donna – 41 anni – era scesa dalla macchina per aiutare i due feriti quando è stata travolta da un Suv sopraggiunto poco dopo: è morta sul colpo. Ferito il marito, anche lui intervenuto per prestare soccorso ai due coinvolti nell’incidente avvenuto precedentemente: le sue condizioni non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scende dall’auto per soccorrere due motociclisti coinvolti in un incidente, 40enne muore travolta da un suv. Ferito il marito

In questa notizia si parla di: auto - motociclisti - incidente - ferito

