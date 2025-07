scarpinata piandicoreglina passione e cuore della media valle

Una " Scarpinata Piandicoreglina " all’insegna della continuità , in memoria di Giuliano Berlingacci: così possiamo definire un evento giunto alla sua 48^ edizione, un classico del podismo non competitivo, andato in scena domenica scorsa a Piano di Coreglia, con la perfetta organizzazione del locale gruppo marciatori Fratres. Poco meno di 750 appassionati sono arrivati in Media Valle del Serchio, per la soddisfazione della società biancoblu, che ha curato ogni particolare, dai ristori sui percorsi e all’arrivo, ai premi individuali e per i gruppi numerosi, fra i quali ha prevalso il Bar Tassoni, cui è andato il trofeo "Giuliano Berlingacci", davanti a Atletica Porcari e Marciatori Antraccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

