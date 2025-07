Scarfiotti e quel legame con la terra maceratese

Il trofeo "Lodovico Scarfiotti", in programma in questi giorni lungo i tornanti della strada provinciale che da Sarnano sale a Sassotetto, è un evento sportivo diventato tradizione, ma rappresenta soprattutto la volontà di onorare la memoria di un grande campione automobilistico del passato, che ebbe sempre nel suo cuore Sarnano (dove andava frequentemente ad allenarsi) e la provincia di Macerata, dove aveva trascorso gli anni della giovinezza. Benché nato a Torino nel 1933, Lodovico Scarfiotti, infatti, era cresciuto tra Porto Recanati – dove la famiglia si era trasferita per seguire la gestione del cementificio fondato da Lodovico Scarfiotti senior (nonno del campione automobilistico, nonché primo presidente della Fiat) – e Porto Potenza Picena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scarfiotti e quel legame con la terra maceratese

