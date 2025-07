Scandolara Ravara violenze sulla ex e sulle amiche che la difendevano | applicato braccialetto elettronico

Scandolara Ravara, 26 luglio 2025 – Ha letteralmente perseguitato la sua ex, ma ora non potrà più avvicinarla. I carabinieri della stazione di Scandolara Ravara hanno sottoposto un uomo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal tribunale di Cremona per tutelare la ex compagna che aveva denunciato di essere stata oggetto di atti persecutori. Il provvedimento cautelare è arrivato a seguito dei fatti denunciati dalla vittima a fine giugno, quando si era recata dai carabinieri, raccontando di avere avuto una relazione di poco più di un anno con un uomo, storia costellata da momenti altalenanti tra loro, conclusa per volontà della vittima che non intendeva più tollerare condotte persecutorie e violente, che aveva subito fin dall’inizio della relazione, da parte dell’ex compagno mosso da gelosia ossessiva e spesso alterato dal consumo di alcol. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

