Scandicci fiamme in un’azienda Il Comune | Tenete chiuse le finestre

Scandicci (Firenze), 26 luglio 2025 –  Azienda in fiamme a Scandicci: nel pomeriggio è scoppiato un incendio in una azienda di minuterie metalliche zona di Pontignale. L’incendio, a quanto riferisce il Comune, è spento; sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e 118. foto umicini In corso le valutazioni sull’evacuazione di due famiglie; il Comune raccomanda “per precauzione” di “tenere chiuse porte e finestre per le zone di Viuzzo di Porto e via del Botteghino”. In questi giorni la cittĂ metropolitana di Firenze è stata interessata da numerosi incendi. Da quelli sull’autostrada del Sole – in mattina un autoarticolato in fiamme in Mugello con tanto di chiusura dell’A1– alla serata tra giovedì e venerdì quando le fiamme hanno prima interessato un’area in via San Piero a Quaracchi in una strada bianca che costeggia il Fosso Macinante, con una imponente colonna di fuoco visibile anche da molto lontano, e poi via del Paradiso a Campi Bisenzio dove sono bruciati otto vetture e un camper. 🔗 Leggi su Lanazione.it

