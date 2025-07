Scandalo Milano Marinoni in chat | Muovetevi per il villaggio olimpico Nuove rivelazioni sul rapporto con i privati

Si allarga l’inchiesta sul presunto scandalo di Milano che ha investito la giunta comunale guidata da Beppe Sala. Oggi emergono le rivelazioni sulle chat in cui l’ex presidente della Commissione paesaggio del Comune fornisce indicazioni sul villaggio Olimpico per Milano-Cortina 2026 e che disvelano i rapporti con gli investitori privati al centro dell’indagine. Marinoni e le chat. “Ottima la procedura sul villaggio olimpico, si muova in fretta. Lunedì alle 15 per me va bene, ci vediamo in Coima”. È il testo di un messaggio WhatsApp, contenuto in una delle informative della Gdf nella maxi inchiesta sull’urbanistica, inviato il 29 settembre 2022 da Giuseppe Marinoni, allora presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, ad un manager di Coima, la creatura dello sviluppatore immobiliare Manfredi Catella che, come Marinoni, rischia l’arresto chiesto dai Pm e su cui dovrà decidere il gip Mattia Fiorentini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scandalo Milano, Marinoni in chat: “Muovetevi per il villaggio olimpico”. Nuove rivelazioni sul rapporto con i privati

