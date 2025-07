Scambio di prestiti Juric-Gasperini | si risolve il problema dell’attaccante

Un problema di attaccanti, due allenatori che parlano la stessa lingua. Un’idea semplice, ma che potrebbe rimettere a posto tante cose (AnsaFoto) – serieanews.com L’Atalanta, lo sappiamo, ha appena ceduto Mateo Retegui, capocannoniere dello scorso campionato, per una cifra fuori scala. Sessantotto milioni tondi tondi sono finiti nelle casse del club nerazzurro. E non che avessero bisogno di sistemare i conti, anzi. Ma una plusvalenza del genere, a distanza di un anno da un acquisto che era costato un terzo, è il tipo di operazione che manda in estasi qualunque societĂ che si fonda sull’autofinanziamento. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Scambio di prestiti Juric-Gasperini: si risolve il problema dell’attaccante

In questa notizia si parla di: scambio - prestiti - juric - gasperini

Ivan Juric con il Dottor Davide Panciera, Direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Bolognini di Seriate #forzajuric #atalanta #ospedalebolognini #seriate #GewissStadium Vai su Facebook

La chiave Kumbulla. Si potrebbe mettere in piedi uno scambio di prestiti; Scambio di prestiti Juric-Gasperini: si risolve il problema dell’attaccante.

Atalanta:Juric 'non pesa eredità Gasperini,la mia felcità pura' - Atalanta:Juric 'non pesa eredità Gasperini,la mia felcità pura' "Non vuole influenzarmi troppo, voglio una squadra vincente' BERGAMO , 09 giugno 2025, 17:47 ... Si legge su ansa.it

Atalanta: per Juric la sfida dell'eredità di Gasperini - Oggi il mondo si è capovolto, con Gian Piero Gasperini a Trigoria e Ivan Juric a Zingonia, subentratogli come nel 2016, ... bergamo.corriere.it scrive