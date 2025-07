Sbagliano sentiero e tornano indietro a distruggere il rifugio | Se la sono presa con il cameriere che li aveva indirizzati – Le foto

Hanno sbagliato sentiero nella discesa a valle e, accecati dalla fatica e dalla frustrazione, sono tornati al rifugio insultando il personale e distruggendo l’ingresso a calci e pugni. I responsabili sono una coppia di turisti irlandesi ospiti del Rifugio Franco Cavazza al PisciadĂą, nel Gruppo del Sella. A denunciare il gesto violento è stato Renato Costa, gestore del rifugio da quasi mezzo secolo, che ha denunciato pubblicamente l’accaduto sui social, con tanto di foto dei danni. «Di solito non ci piace pubblicare queste cose, ma quando ci vuole, ci vuole. Questo signore, dopo aver ricevuto indicazioni su quale sentiero prendere per scendere, è tornato al rifugio fuori di sĂ© e, oltre a danneggiare la porta, ci ha anche insultati con brutte parole. 🔗 Leggi su Open.online

