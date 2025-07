Sarah Jane Morris signora del jazz | Canto la storia dell’umanità

Cinque concerti serali internazionali, quattro dei quali in piazza Matteotti e uno al tramonto al suggestivo Osservatorio Astronomico Elpidiense e la consueta masterclass di tre giorni per musicisti, curata da Ramberto Ciammarughi con immancabile jam session dopo le lezioni. Questa, in sintesi, l’edizione 26 di Sant’Elpidio Jazz Festival proposto dal Comune di Sant’Elpidio a Mare e associazione Syntonia Jazz con Amat con il contributo di MiC e Regione Marche e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e di sponsor privati. L’apertura sarĂ domani in piazza Matteotti con Sarah Jane Morris (alle 21,15) in ’The Sisterhood Trio’, accompagnata dalle chitarre di Tony RĂ©my e Marcus Bonfanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

