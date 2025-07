Sara Campanella e l'audio registrato durante l'omicidio l'avvocato della famiglia | Inaudita crudeltà

Il commento a Fanpage.it dell'avvocata della famiglia di Sara Campanella, dopo gli ultimi dettagli emersi sugli attimi precedenti al femminicidio per mano di Stefano Argentino: "Non c'è nessun angolo buio, non c'è nessuna incertezza, o dubbio alcuno che possa escludere, o mettere in discussione, la piena consapevolezza dell'attivitĂ omicidiaria, di chi ha premeditato, con luciditĂ e precisione, un terribile assassinio con inaudita crudeltĂ ". 🔗 Leggi su Fanpage.it