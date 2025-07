Sant’Ippolito al buio | niente luce sulla via principale

Un tratto in mezzo al paese di Sant’Ippolito di oltre 100 metri è completamente al buio (vedi foto). E’ quanto denuncia il signor Leonardo Carnaroli, nato nel paese degli scalpellini e qui residente. "Si tratta di una situazione critica sorta da circa un mese in via Raffaello, a partire dalla fine di via Roma – spiega l’uomo -. Tale arteria è la via principale del paese, ed è purtroppo molto trafficata durante il giorno e pure la sera e la notte. La velocità degli automezzi, di qualsiasi genere, non è minimamente monitorata, anche se son stati posti tre box metallici che avrebbero dovuto ospitare le telecamere per rilevare le infinite infrazioni al codice della strada". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant’Ippolito al buio: niente luce sulla via principale

In questa notizia si parla di: sant - ippolito - buio - principale

Sant’Ippolito al buio: niente luce sulla via principale; Il quartiere resta al buio per i lavori (programmati) di Acea, in 50 protestano contro gli operai; Vallata, l’ira dei pendolari in bus: Dalle 18 senza corse per le frazioni.