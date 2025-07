Sant' Elia piscina sotto inchiesta Il sindaco | Sì a nuovi bandi

La politica, sia di maggioranza che di opposizione, per ora preferisce non commentare nel merito dell?inchiesta sulla piscina di Sant?Elia ma l?amministrazione pensa alla. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sant'Elia, piscina sotto inchiesta. Il sindaco: «Sì a nuovi bandi»

In questa notizia si parla di: sant - elia - piscina - inchiesta

Due giornate gratuite nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine - Tarantini Time Quotidiano Con due nuove iniziative prosegue il programma che l’oasi Wwf Monte Sant’Elia dedica nel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, a tutti i fruitori del parco coinvolgendoli in attività di citizen science in questo autentico scrigno di biodiversità .

Protagonisti per due giornate nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine - Tarantini Time Quotidiano L’oasi WWF Monte Sant’Elia dedica due iniziative giornate ai cittadini coinvolgendoli in attività che avranno come straordinaria location il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia.

Palio Urbano di Sant’Elia 2025, la grande festa entra nel vivo: il programma - BRINDISI - Entra nel vivo la grande festa del Palio Urbano di Sant’Elia 2025, un evento che trasforma il quartiere in un laboratorio a cielo aperto di partecipazione e condivisione.

Il calvario della piscina di Sant'Elia continua: dubbi della procura sui lavori; Inchiesta sulla piscina comunale: pm chiede tre arresti, gip respinge l’istanza; Brindisi, piscina di Sant’Elia: indagate sei persone per falso ideologico.

Sant'Elia, piscina sotto inchiesta. Il sindaco: «Sì a nuovi bandi» - La politica, sia di maggioranza che di opposizione, per ora preferisce non commentare nel merito dell’inchiesta sulla piscina di Sant’Elia ma l’amministrazione pensa ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Inchiesta sulla piscina comunale: pm chiede tre arresti, gip respinge l’istanza - Respinta la richiesta di mettere agli arresti domiciliari un ingegnere ed un geometra del Comune nonché un imprenditore edile, nell’inchiesta che contesta opere incomplete, prive di ... quotidianodipuglia.it scrive