Sant’Anna unisce le istituzioni | confronto tra il Commissario e il Vescovo

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della festivitĂ di Sant’Anna, giorno simbolico per la cittĂ di Avellino, il Commissario Prefettizio, Dott.ssa Giuliana Perrotta, ha incontrato il Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello. L’incontro, avvenuto intorno alle 12:30 presso il Palazzo Vescovile, ha rappresentato un momento di condivisione e dialogo in vista della celebre alzata del “pannetto” dell’Assunta, evento religioso molto sentito dalla comunitĂ avellinese. Durante il cordiale colloquio, il Vescovo Aiello e il Commissario Perrotta hanno discusso della situazione attuale della cittĂ , affrontando temi rilevanti per la comunitĂ e il futuro del capoluogo irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sant’Anna unisce le istituzioni: confronto tra il Commissario e il Vescovo

In questa notizia si parla di: sant - anna - commissario - vescovo

